Шольц посетовал на рост экономики в ФРГ

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в Германии неудовлетворительный рост экономики

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетовал на рост экономики в стране, его слова передает Bloomberg.

По его словам, текущий рост экономики неудовлетворителен, Германия ощущает на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики из-за своей зависимости от экспорта. Он также добавил, что стране не хватает денег не только для долгосрочного субсидирования цен на электроэнергию, но и юридических возможностей.

«Я не уверен, что Европейский союз действительно считает, что мы должны брать на себя больше долгов», — заявил он, добавив, что в последние годы Германия добавила сотни миллиардов евродолга, чтобы противостоять пандемии и смягчить последствия украинского кризиса и вызванного этим скачка цен на энергоносители.

Ранее двум крупнейшим экономикам Евросоюза предрекли проблемы. Уточняется, что предварительные индексы деловой активности (PMI) за август для двух крупнейших экономик Евросоюза — Германии и Франции — оказались хуже ожиданий аналитиков.

