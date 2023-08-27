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09:41, 27 августа 2023Мир

Шольц посетовал на рост экономики в ФРГ

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что в Германии неудовлетворительный рост экономики

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетовал на рост экономики в стране, его слова передает Bloomberg.

По его словам, текущий рост экономики неудовлетворителен, Германия ощущает на себе основную тяжесть ослабления мировой экономики из-за своей зависимости от экспорта. Он также добавил, что стране не хватает денег не только для долгосрочного субсидирования цен на электроэнергию, но и юридических возможностей.

«Я не уверен, что Европейский союз действительно считает, что мы должны брать на себя больше долгов», — заявил он, добавив, что в последние годы Германия добавила сотни миллиардов евродолга, чтобы противостоять пандемии и смягчить последствия украинского кризиса и вызванного этим скачка цен на энергоносители.

Ранее двум крупнейшим экономикам Евросоюза предрекли проблемы. Уточняется, что предварительные индексы деловой активности (PMI) за август для двух крупнейших экономик Евросоюза — Германии и Франции — оказались хуже ожиданий аналитиков.

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    Анастасия Заикина
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