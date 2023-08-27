Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА в 2023 году

Федерация хоккея России запретила Ивану Федотову играть за ЦСКА в 2023 году

Федерация хоккея России (ФХР) запретила голкиперу Ивану Федотову играть за ЦСКА в 2023 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что ФХР одобрила заявку ЦСКА на Федотова, однако он сможет выйти на лед не ранее 1 января 2024 года. Это связано с санкциями Международной федерации хоккея (IIHF), наложенными на игрока.

23 августа президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов будет играть за клуб с 1 сентября 2023 года. «Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали все юридически правильно. Контракт Федотова с ЦСКА прошел заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ», — сказал функционер.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.