В России произошел рост онлайн-торговли

«Известия»: в России выросла онлайн-торговля на 63 процента

Оборот российских предприятий малого и среднего бизнеса в сфере интернет-торговли увеличился на 63 процента. Об этом говорится в исследовании банка «Точка», маркетинговой платформы Calltouch и рекрутинговой компании hh.ru, пишут «Известия».

Отмечается, что к концу года объем продаж в нише электронной коммерции достигнет 7,4 триллиона рублей. Этому способствовал стремительный рост популярности маркетплейсов, уточняет издание.

Согласно исследованию SimilarWeb, в прошлом году российские онлайн-площадки показали наивысший рост посещаемости — плюс 20 процентов по сравнению с 2021 годом. К концу 2022-го более четверти рынка непродовольственного ритейла в стране приходилось на e-commerce, а три из четырех онлайн-заказов покупались на маркетплейсах, доля которых в общем объеме торговли выросла еще на десять процентов.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на IQ Technology сообщил, что доля контрафактной техники иностранных производителей на российских маркетплейсах за год увеличилась вдвое — в смартфонах она составляет 31 процент предложений, в ноутбуках — 30 процентов, а в смарт-часах — 63 процента.