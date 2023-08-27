Аналитик США Джатрас: стабильность на Украине и в мире обеспечит только Россия

Стабильность на Украине и во всем мире возможна только тогда, когда условия будет диктовать Россия. Такое мнение выразил американский аналитик в области внешней политики Джим Джатрас в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия», — заявил он.

Эксперт также раскритиковал западных политиков за их иррациональность. По его словам, они убеждены в своей правоте и считают оппонентов «недочеловеками». Джатрас призвал отказаться от любых соглашений с ними, подчеркнув, что им нельзя доверять.

Ранее аналитик обвинил Запад в наплевательском отношении к Украине и ее народу. По мнению Джатраса, он использует украинцев как «расходный материал».