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04:13, 27 августа 2023Мир

В США назвали условие для стабильности на Украине

Аналитик США Джатрас: стабильность на Украине и в мире обеспечит только Россия

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Стабильность на Украине и во всем мире возможна только тогда, когда условия будет диктовать Россия. Такое мнение выразил американский аналитик в области внешней политики Джим Джатрас в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Единственное возможное будущее Украины, где будет какая-либо стабильность и не только для будущего России, но и для безопасности Европы, и безопасности мира — это то, где Россия будет диктовать условия», — заявил он.

Эксперт также раскритиковал западных политиков за их иррациональность. По его словам, они убеждены в своей правоте и считают оппонентов «недочеловеками». Джатрас призвал отказаться от любых соглашений с ними, подчеркнув, что им нельзя доверять.

Ранее аналитик обвинил Запад в наплевательском отношении к Украине и ее народу. По мнению Джатраса, он использует украинцев как «расходный материал».

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    Марина Совина
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