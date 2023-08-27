Группа The Killers оказалась разочарована реакцией зала на российского фаната

Вокалист The Killers Флауэрс заявил, что опечален реакцией зала на фаната из РФ

Участники рок-группы The Killers разочарованы, что их освистали на концерте в Грузии из-за приглашения на сцену фаната из России. Об этом заявил вокалист коллектива Брэндон Флауэрс в интервью The Sunday Times.

Он не ожидал, что фанаты расценят его слова о том, что «все люди братья», как поддержку российской спецоперации на Украине. «Мы хотим, чтобы наши концерты проходили в атмосфере единения. (...) Нас печалит, что так получилось», — сказал Флауэрс.

Музыкант также сообщил, что сейчас пребывает «в кризисе» и даже планирует отказаться от стадионных концертов, а также от продолжения записи своего нового альбома, который уже почти готов.

В середине августа на концерте The Killers в Батуми Флаэурс по традиции пригласил на сцену одного из фанатов, которым оказался барабанщик из России. После этого зрители освистали исполнителей, некоторые поклонники покинули концерт. Фронтмен заявил, что все люди братья, и продолжил выступление. Позже музыканты написали в Twitter, что «не хотели никого расстраивать».