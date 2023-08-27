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05:52, 27 августа 2023Бывший СССР

Подсчитаны разрушения на Кинбурнской косе из-за обстрелов ВСУ

Военный РФ Нерв: ВСУ уничтожили 70% леса и около 100 домов на Кинбурнской косе

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский военный с позывным Нерв рассказал о разрушениях на Кинбурнской косе из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает ТАСС.

«ВСУ сжигают уникальный хвойный лес, который является частью ландшафтного парка с уникальной флорой и фауной», — заявил Нерв. По его словам, уничтожено около 70 процентов хвойного леса и примерно 100 жилых домов.

Как рассказал военный, подразделения бригады «Дон» несут службу на Кинбурнской косе с осени прошлого года. «Добровольцы отряда постоянно и главное бдительно охраняют позиции, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы, в том числе зажигательными снарядами», — отметил он.

Ранее военнослужащий с позывным Свинец рассказал, что гнездящияся на Кинбурнской косе в Херсонской области бакланы информируют разведывательно-штурмовую бригаду «Дон» о наступлении дронов и диверсионно-разведывательных групп ВСУ. По его словам, украинские военные намеренно занимаются поджогами леса в ландшафтном парке на косе с целью уничтожить растения, птиц и животных.

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    Марина Совина
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