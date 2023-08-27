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19:35, 27 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о применении ВСУ кассетных боеприпасов под Угледаром

Военнослужащая ОБТФ «Каскад»: ВСУ активно используют кассетные боеприпасы
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют кассетные боеприпасы в боях под Угледаром, заявила военнослужащая медчасти оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад» Надежда. Ее цитирует РИА Новости.

«Применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе... Шарики металлические — пробивают людей насквозь, броню и каску и тому подобное», — рассказала военнослужащая.

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР Александр Матюшин заявил, что украинские войска подрывают кассетными боеприпасами сами себя.

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    Глеб Бажуткин
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