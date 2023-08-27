Стало известно о применении ВСУ кассетных боеприпасов под Угледаром

Военнослужащая ОБТФ «Каскад»: ВСУ активно используют кассетные боеприпасы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют кассетные боеприпасы в боях под Угледаром, заявила военнослужащая медчасти оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад» Надежда. Ее цитирует РИА Новости.

«Применяют на позициях сплошь и рядом, причем начинены тремя разными видами, одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе... Шарики металлические — пробивают людей насквозь, броню и каску и тому подобное», — рассказала военнослужащая.

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР Александр Матюшин заявил, что украинские войска подрывают кассетными боеприпасами сами себя.