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02:06, 27 августа 2023Интернет и СМИ

В США сравнили значимость американского штата и Украины для Байдена

Гузарди: для Байдена Украина оказалась важнее пожара на Гавайских островах

Фото: Hawai'i Department of Land and Natural Resources / Reuters

Для президента США Джо Байдена Украина и Афганистан оказались важнее стихийного бедствия в американском штате Гавайи. Такое мнение высказал колумнист The Daily Courier Джо Гузарди.

Он обратил внимание, что Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям назначило выплату для выживших в результате лесных пожаров на Гавайском острове Мауи, составляющую в среднем 10 процентов от среднего ежемесячного дохода семей. При этом власти не учитывают, что многие погорельцы потеряли все имущество.

Гузарди напомнил, что общие траты Вашингтона для Киева уже превысили отметку в 100 миллиардов долларов. Из них более 12 миллиардов направлены на помощь украинским спасателям, в том числе борющихся с лесными пожарами.

Ранее Байден выразил сочувствие потерявшим дома от разрушительных пожаров на гавайском острове Мауи и сравнил чрезвычайную ситуацию с возгоранием у него на кухне 19 лет назад. По словам американского президента, молния ударила в его дом и небольшое озеро рядом с ним. «Короче говоря, я чуть не потерял жену, автомобиль Corvette 67 и кошку», — рассказал Байден. Однако, по словам журналистов, тогда речь шла о небольшом возгорании на кухне, которое пожарные смогли потушить за 20 минут.

В результате лесных пожаров, практически полностью разрушивших город Лахайна на Гавайях, пропавшими без вести числятся более тысячи человек. Стихия нанесла ущерб в 3,2 миллиарда долларов. Позднее Байден приехал в Лахайну, где его встретили местные жители с оскорбительными плакатами.

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    Марина Совина
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