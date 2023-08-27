РИА Новости: наемники из Южной Америки спокойно разгуливают по городам Украины

Наемники из Южной Америки спокойно гуляют по городам Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, местным подпольщикам удалось запечатлеть иностранных наемников. «На фотографии мы видим двух людей, которые имеют ярко выраженную внешность коренных жителей Южной Америки», — рассказал он. Лебедев добавил, что у одного из наемников есть ортез на ноге после ранения. Кроме того, на нем форма Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на шевроне — флаг Перу и флаг Украины.

При этом собеседник агентства отказался сообщить, где была сделана фотография, поскольку это может угрожать безопасности агента, сделавшего фото. По этой же причине закрыты детали улицы, где происходила съемка. В то же время Лебедев обратил внимание, что на наемников на украинских улицах никто не обращает внимания.

Ранее ветеран боевых действий, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина ищет наемников, которые будут воевать на ее стороне, в Южной Америке. По его словам, в поисках помогает Североатлантический альянс (НАТО).