Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:39, 27 августа 2023Силовые структуры

СК подтвердил гибель Пригожина

СК России подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе под Тверью
СюжетКрушение самолета Пригожина

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России подтвердил гибель бизнесмена Евгения Пригожина в результате крушения его самолета в Тверской области. Ведомство опубликовало заявление в Telegram.

Следствие завершило проведение молекулярно-генетических экспертиз. «По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

23 августа самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Ранее СК изъял бортовые самописцы с места крушения в Тверской области бизнес-джета Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Следователи продолжают осмотр местности и изымают документы, которые имеют значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    СК подтвердил гибель Пригожина

    Евросоюз планирует развернуть новую военную миссию в Африке

    Индия впервые за четыре года закупила у России ядерное топливо

    В ВСУ разочаровались в контрнаступлении

    Названы дата и место прощания с Глебом Панфиловым в Москве

    Легионер клуба РПЛ получил российский паспорт

    Минобороны в рамках СВО наметило три ключевых направления развития армии

    В Минобороны сообщили об ударе по украинскому аэродрому в Киевской области

    Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

    Подросток изнасиловал 15-летнюю туристку на курорте в Греции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости