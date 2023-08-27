Украина.ру: в Польше злоумышленники массово портят машины с украинскими номерами

В Польше начали массово портить машины с украинскими номерами, об этом сообщает «Украина.ру».

Уточняется, что неизвестные злоумышленники крадут и выбрасывают номерные знаки, а также прокалывают колеса и царапают кузова. По словам беженцев, в основном это происходит по ночам.

Один из украинских мигрантов рассказал, что ему прокололи два колеса на платной охраняемой парковке. При этом резину отремонтировать уже невозможно, посетовал он.

Ранее председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш рассказал о раздражении украинскими беженцами в стране. По его словам, поляки возмущены расчетливостью украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы.