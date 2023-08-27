Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:24, 27 августа 2023Мир

В Польше начали массово портить машины с украинскими номерами

Украина.ру: в Польше злоумышленники массово портят машины с украинскими номерами

Фото: Lucas Hobbs / Unsplash

В Польше начали массово портить машины с украинскими номерами, об этом сообщает «Украина.ру».

Уточняется, что неизвестные злоумышленники крадут и выбрасывают номерные знаки, а также прокалывают колеса и царапают кузова. По словам беженцев, в основном это происходит по ночам.

Один из украинских мигрантов рассказал, что ему прокололи два колеса на платной охраняемой парковке. При этом резину отремонтировать уже невозможно, посетовал он.

Ранее председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш рассказал о раздражении украинскими беженцами в стране. По его словам, поляки возмущены расчетливостью украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше сравнили украинские и российские танки

    Никита Михалков высказался об ушедшем Глебе Панфилове

    Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной

    Стало известно о состоянии пострадавших в Белгородской области при обстреле ВСУ

    Группа The Killers оказалась разочарована реакцией зала на российского фаната

    Уборщик на борту самолета Пригожина вызвал подозрения

    Массовая драка с участием 20 человек произошла в Подмосковье

    В Париже запретят аренду электросамокатов

    Стало известно об использовании Киевом солдат в качестве приманки под Купянском

    Неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два российских поезда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости