В России оценили последствия принятия Западом условий по Украине
Член Совета Федерации России Алексей Пушков оценил последствия принятия Западом условий Москвы по Украине. Таким образом он отреагировал на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в своем Telegram-канале.
Сенатор обратил внимание на то, что украинский кризис ускоряет формирование многополярного мира. «Не будь конфликта на Украине, не было бы конфискации российских активов, которая резко усилила недоверие к доллару и создала волну отката от него в двусторонней торговле», — отметил он. А уступки со стороны Украины в этом кризисе не угрожают ни существованию НАТО, ни ЕС, ни безопасности США, считает Пушков.
«Украина была сделана полем ледяной войны Запада против России искусственно, ради военной экспансии НАТО к российским границам», — отметил политик. В то же время он счел страну «маргинальной для подлинных интересов Запада», а также добавил, что «затраты на нее не дают глобального прироста западной мощи и не окупают себя».
Ранее Алексей Пушков заявил, что западные страны не желают идти на переговоры по Украине и подчеркнул, что дискуссии на эту тему «носят ритуальный характер».