Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:52, 27 августа 2023Россия

В России оценили последствия принятия Западом условий по Украине

Сенатор Пушков: уступки России со стороны Украины не угрожают НАТО, ЕС и США
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Член Совета Федерации России Алексей Пушков оценил последствия принятия Западом условий Москвы по Украине. Таким образом он отреагировал на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание на то, что украинский кризис ускоряет формирование многополярного мира. «Не будь конфликта на Украине, не было бы конфискации российских активов, которая резко усилила недоверие к доллару и создала волну отката от него в двусторонней торговле», — отметил он. А уступки со стороны Украины в этом кризисе не угрожают ни существованию НАТО, ни ЕС, ни безопасности США, считает Пушков.

«Украина была сделана полем ледяной войны Запада против России искусственно, ради военной экспансии НАТО к российским границам», — отметил политик. В то же время он счел страну «маргинальной для подлинных интересов Запада», а также добавил, что «затраты на нее не дают глобального прироста западной мощи и не окупают себя».

Ранее Алексей Пушков заявил, что западные страны не желают идти на переговоры по Украине и подчеркнул, что дискуссии на эту тему «носят ритуальный характер».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В польском городе остановили движение поездов ради речи Путина

    Суд в Иране обязал США выплатить 330 миллионов долларов за попытку переворота

    Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 55

    В московских аэропортах задержали или отменили 20 рейсов

    Россиянин намекнул на уровень умственного развития не выносящих мусор соседей

    В России оценили последствия принятия Западом условий по Украине

    Получивший от Путина вертолет президент Зимбабве переизбрался на второй срок

    Американский беспилотник опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

    В США сравнили значимость американского штата и Украины для Байдена

    На Украине раскрыли подробности о поставщике некачественных курток для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости