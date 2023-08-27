Митингующие в Киеве призвали освободить украинских военнопленных

Родственники украинских военнопленных провели митинг в Киеве

Родственники украинских военнопленных провели митинг в центре Киева. Они просили включить их близких в списки на обмен, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что митингующие держали в руках плакаты с призывом освободить украинских пограничников и других военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в плен год назад под Мариуполем.

Ранее пленный украинский военный Станислав Краевский рассказал, что российские врачи спасли ему ногу. Он также отметил «абсолютно адекватное» отношение со стороны российских военных и медиков.