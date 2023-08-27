Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:40, 27 августа 2023Бывший СССР

Митингующие в Киеве призвали освободить украинских военнопленных

Родственники украинских военнопленных провели митинг в Киеве

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Родственники украинских военнопленных провели митинг в центре Киева. Они просили включить их близких в списки на обмен, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что митингующие держали в руках плакаты с призывом освободить украинских пограничников и других военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в плен год назад под Мариуполем.

Ранее пленный украинский военный Станислав Краевский рассказал, что российские врачи спасли ему ногу. Он также отметил «абсолютно адекватное» отношение со стороны российских военных и медиков.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Венгрию и Польшу заподозрили в желании вторжения на Украину

    Умерла советская балерина Светлана Адырхаева

    В США проверят тысячи пилотов на пригодность для полетов

    Митингующие в Киеве призвали освободить украинских военнопленных

    В Нигере началась демонстрация против Франции

    Смертельная авария на шоссе в Москве попала на видео

    Российский турист упал при восхождении на Эльбрус

    На Украине высказались о возможности выборов

    Тренер Дюбуа после боя с Усиком предложил ввести в боксе видеоповторы

    Стало известно о сильном пожаре в Бердянске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости