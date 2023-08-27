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10:10, 27 августа 2023Путешествия

Летевший из Москвы в Минводы Airbus подал сигнал тревоги

ТАСС: летевший из Москвы в Минводы пассажирский Airbus подал сигнал тревоги

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Москвы в Минводы пассажирский Airbus подал сигнал тревоги. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям собеседника агентства, воздушное судно начало снижение для посадки в Волгограде.

Пресс-секретарь авиаузла Анастасия Голодова также подтвердила «Интерфаксу», что аэропорт Волгограда готов принять пассажирский Airbus.

Она отметила, что самолет запросил вынужденную посадку в связи с ухудшением состояния одного из пассажиров.

По последним данным, Airbus благополучно приземлился в Волгограде.

21 августа сообщалось, что направлявшийся из Екатеринбурга в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс.

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    Анна Щербакова
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