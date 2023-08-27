Летевший из Москвы в Минводы Airbus подал сигнал тревоги
ТАСС: летевший из Москвы в Минводы пассажирский Airbus подал сигнал тревоги
Летевший из Москвы в Минводы пассажирский Airbus подал сигнал тревоги. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
По сведениям собеседника агентства, воздушное судно начало снижение для посадки в Волгограде.
Пресс-секретарь авиаузла Анастасия Голодова также подтвердила «Интерфаксу», что аэропорт Волгограда готов принять пассажирский Airbus.
Она отметила, что самолет запросил вынужденную посадку в связи с ухудшением состояния одного из пассажиров.
По последним данным, Airbus благополучно приземлился в Волгограде.
21 августа сообщалось, что направлявшийся из Екатеринбурга в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс.