Летевший из Москвы в Минводы Airbus подал сигнал тревоги

ТАСС: летевший из Москвы в Минводы пассажирский Airbus подал сигнал тревоги

Летевший из Москвы в Минводы пассажирский Airbus подал сигнал тревоги. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям собеседника агентства, воздушное судно начало снижение для посадки в Волгограде.

Пресс-секретарь авиаузла Анастасия Голодова также подтвердила «Интерфаксу», что аэропорт Волгограда готов принять пассажирский Airbus.

Она отметила, что самолет запросил вынужденную посадку в связи с ухудшением состояния одного из пассажиров.

По последним данным, Airbus благополучно приземлился в Волгограде.

21 августа сообщалось, что направлявшийся из Екатеринбурга в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс.