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17:26, 27 августа 2023Бывший СССР

Появилось видео с обвалом скалы на средневековый монастырь в Грузии

На грузинский средневековый монастырь Шиомгвиме сошел оползень

В Грузии часть скалы обвалилась на территорию средневекового монастыря Шиомгвиме в 30 километрах от Тбилиси. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Shot.

Сошедший оползень почти полностью накрыл территорию монастыря. По предварительным данным, пострадавших нет — находившиеся поблизости люди вовремя успели отойти на безопасное расстояние.

Шиомгвимский монастырь — средневековый монашеский архитектурный комплекс, первые постройки которого относятся к VI веку. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари.

В начале августа масштабный оползень сошел в курортном грузинском городе Шови. В итоге он был почти полностью разрушен — повреждения затронули всю туристическую инфраструктуру курорта, мосты и дороги, а также коттеджный поселок, где проживали отдыхающие. Из-за бедствия погибли более 20 человек.

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    Софья Ермакова
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