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12:29, 27 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об использовании Киевом солдат в качестве приманки под Купянском

РИА Новости: Киев использует солдат в качестве приманки под Купянском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Unsplash

Киев использует украинских солдат в качестве приманки для выявления российских снайперов на позициях под Купянском. Об этом стало известно РИА Новости от разведчика 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

Собеседник агентства отметил, что подобный случай на данном направлении произошел недавно. «Противник отправил своих рядовых бойцов выманивать снайперский огонь противника, заранее была подготовлена украинская артиллерия и танк. Рядовые бойцы бегали по переднему краю, выманивали наш огонь», — сказал он.

По словам снайпера, несколько украинских военных двигались, не скрываясь, в зоне видимости российских бойцов на передовых позициях. По ним открыли огонь, одного военнослужащего удалось ликвидировать, отметил разведчик.

«По нам начала работать артиллерия противника, и позже выкатился танк и начал работать по всей площади», — поделился источник РИА Новости.

Ранее старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики Александр Матюшин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подрывают кассетными боеприпасами сами себя.

По его информации, кассетные боеприпасы, которые украинская сторона применяет против российских солдат, срабатывают лишь в 30 процентах случаев.

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    Сергей Истомин
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