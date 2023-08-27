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22:07, 27 августа 2023Россия

В российском городе стая собак напала на ребенка

Baza: в Махачкале стая собак напала на ребенка

В Махачкале стая собак напала на ребенка. Видео опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как стая накинулась на ребенка, однако он смог спастись, забежав в море. Ориентировочно, ребенку 10-12 лет. Инцидент произошел в безлюдном месте у моря, предварительно, в районе Редукторного поселка.

Ранее в Курортном районе Санкт-Петербурга агрессивная собака напала на девятилетнего ребенка, прокусив ему лицо и шею.

В июле в Башкирии на 14-летнего школьника напала собственная собака и откусила ему нос. Ребенок перенес сложную операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии.

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    Юлия Мискевич
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