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15:08, 27 августа 2023Бывший СССР

На Украине высказались о возможности выборов

Нардеп «Слуги народа» заявила, что на Украине не будет выборов до конца СВО

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Нардеп «Слуги народа» Елена Шуляк высказалась о возможности выборов на Украине до конца специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия. Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы», — заявила она.

Кроме того, она напомнила о миллионах украинцев, которые находятся за границей и не могут проголосовать. По ее словам, часть избирательной инфраструктуры разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.

Ранее на Украине предложили разрешить мобилизовать депутатов. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что подготовил законопроект, который снимает бронирование с парламентариев.

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