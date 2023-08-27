В России отреагировали на возможную отмену выборов на Украине

Депутат Журова назвала логичной отмену выборов на Украине в условиях СВО

Отказ проводить любые выборы на Украине в условиях специальной военной операции (СВО) логичен, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на возможную отмену будущего голосования.

«Это дело суверенного государства. С одной стороны понятно, что, когда такая ситуация, то любые выборы — это достаточно большие деньги. И еще момент: на этой теме можно спекулировать и разные политические партии, несомненно, будут на ней спекулировать. Думаю, в этом есть целесообразность и логический смысл. В такие периоды проводить выборы для Украины — это их, правда, дело. Это им решать, но в принципе есть смысл не проводить выборы», — сказала депутат.

Как заявила в интервью YouTube каналу «В постели» народный депутат правящей украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк, выборы в республике могут отменить до окончания СВО. «Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия. Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы», — сказала она.

Парламентарий также напомнила, что миллионы украинцев вынуждены были уехать за границу, поэтому не смогут проголосовать. По ее словам, часть избирательной инфраструктуры разрушена, а реестр избирателей не актуализирован.

В октябре 2023 года на Украине должны были состояться парламентские выборы, а в марте 2024 года — президентские. Сейчас до конца ноября в стране действует военное положение, которое запрещает проводить голосование.