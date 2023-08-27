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18:37, 27 августа 2023Бывший СССР

В «Ахмате» объяснили отсутствие пленных военнослужащих НАТО

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ не позволяют военнослужащим НАТО попасть в плен

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленных военнослужащих НАТО нет, потому что украинцы не дают им попасть в плен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Пленных наемников пока нет, потому что за жизнь одного такого бойца украинские военные концентрируются неимоверно. Они не оставляют их тела и тем более не позволяют попасть в плен», — объяснил военный.

По словам Алаудинова, солдат или офицер НАТО сможет рассказать в плену гораздо больше ценной информации, чем военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что в случае пленения иностранца «Ахмат» не станет «нарушать правила и устои», уничтожая его.

Ранее пленный украинский капитан Евгений Низовцев рассказал, что среди иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, большое число грузин и белорусов, все они возрастом 35-45 лет, в отличной физической форме и с хорошей мотивацией.

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    Виктория Кондратьева
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