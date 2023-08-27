Украине предрекли гражданскую войну

Экс-советник Кучмы Соскин: власть Зеленского приведет Киев к гражданской войне

Власть президента Украины Владимира Зеленского приведет к гражданской войне, такой сценарий предрек бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Запись его речи доступна на YouTube.

«Мы с вами видим ситуацию на фронте. Контрнаступления реально нет. По сути все стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. (…) Это все ложь. Никто там никуда не прорывается. (…) Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое», — сказал он.

По его словам, ситуация внутри Украины сильно обострилась. Власть Зеленского становится уже преступной, по сути мятежной группой, подытожил он.

Ранее Соскин заявил об «огромной угрозе» потери Купянска и Харькова. По его словам, Вооруженные силы Украины оказались не готовы к противостоянию с Российской армией.