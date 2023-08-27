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06:28, 27 августа 2023Бывший СССР

Разведчик рассказал о женщинах в рядах ВСУ

Разведчик: женщины-операторы БПЛА воюют в рядах ВСУ на купянском направлении

Фото: Vincenzo Circosta / Keystone Press Agency / Global Look Press

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении воюют женщины-операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил РИА Новости разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск.

По его словам, недавно российские военные сбили дрон ВСУ. «От нее остался "сбросник", она, видимо, летела на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели — ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, "летала" женщина», — рассказал разведчик.

Кроме того, добавил собеседник агентства, при отклеивании липучек были обнаружены женские волосы рыжего цвета. Разведчик выразил мнение, что они там оказались не случайно.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о росте числа женщин в составе ВСУ. Он отметил, что их соотношение составляет примерно 30 процентов, уточнив, что среди них встречаются как рядовые, так и офицеры.

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    Марина Совина
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