Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:48, 27 августа 2023Россия

Китайский язык включат в программы российских вузов

Помощник президента Фурсенко: китайский язык включат в программы вузов России

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Китайский язык постепенно включат в программы российских вузов, которые занимаются подготовкой исследователей. Но русский язык также должен оставаться одним из главных языков общения специалистов, заявил помощник российского президента Андрей Фурсенко, сообщает РИА Новости.

«Проблема в том, что, конечно, надо добиваться того, чтобы русский язык оставался среди нескольких языков науки», — отметил он.

По словам Фурсенко, в Московском физико-техническом институте китайский язык ранее уже был введен как второй обязательный иностранный язык. Он подчеркнул, что сначала данное решение встретило «дикое сопротивление». При этом уже порядка 30 процентов научной литературы издается на китайском языке.

Ранее в России предложили увеличить срок обучения школьных учителей в вузах с четырех до пяти-шести лет. Подобные изменения предлагается ввести в рамках пилотного проекта по переходу от Болонской системы к новой системе профессионального высшего образования в России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об опасениях вести бои на территории России

    Жители Амстердама выступили против поставок оружия Украине

    Китайский язык включат в программы российских вузов

    Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии

    Москвичи смогут получать частные дома по реновации

    ВСУ уличили в получении данных от Запада при атаках по России

    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Индийский аппарат передал первые данные с Луны

    Белоруссия собралась закупить зерно за рубежом

    Раскрыто имя создателя 1 сентября и Последнего звонка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости