Китайский язык включат в программы российских вузов

Помощник президента Фурсенко: китайский язык включат в программы вузов России

Китайский язык постепенно включат в программы российских вузов, которые занимаются подготовкой исследователей. Но русский язык также должен оставаться одним из главных языков общения специалистов, заявил помощник российского президента Андрей Фурсенко, сообщает РИА Новости.

«Проблема в том, что, конечно, надо добиваться того, чтобы русский язык оставался среди нескольких языков науки», — отметил он.

По словам Фурсенко, в Московском физико-техническом институте китайский язык ранее уже был введен как второй обязательный иностранный язык. Он подчеркнул, что сначала данное решение встретило «дикое сопротивление». При этом уже порядка 30 процентов научной литературы издается на китайском языке.

Ранее в России предложили увеличить срок обучения школьных учителей в вузах с четырех до пяти-шести лет. Подобные изменения предлагается ввести в рамках пилотного проекта по переходу от Болонской системы к новой системе профессионального высшего образования в России.