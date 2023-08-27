Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 55

При взрывах на АЗС в Креведии пострадали 55 человек, еще как минимум один погиб

В результате взрывов на заправке в румынском населенном пункте Креведия уезда Дымбовица пострадали 55 человек, еще как минимум один погиб. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Уточняется, что 51 человек был госпитализирован, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. По данным телеканала, при взрывах пострадали 39 пожарных и четыре правоохранителя, работавших на месте происшествия.

О взрывах на автозаправочной станции (АЗС) в Креведии стало известно в субботу, 26 августа. Первый из них произошел около 19:00 (совпадает с московским), а второй примерно два часа спустя. Позднее сообщалось о еще двух взрывах.

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал власти принять срочные меры для оказания помощи раненным. Он подчеркнул, что сейчас это является приоритетом.