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03:08, 27 августа 2023Мир

Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до 55

При взрывах на АЗС в Креведии пострадали 55 человек, еще как минимум один погиб

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В результате взрывов на заправке в румынском населенном пункте Креведия уезда Дымбовица пострадали 55 человек, еще как минимум один погиб. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Уточняется, что 51 человек был госпитализирован, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. По данным телеканала, при взрывах пострадали 39 пожарных и четыре правоохранителя, работавших на месте происшествия.

О взрывах на автозаправочной станции (АЗС) в Креведии стало известно в субботу, 26 августа. Первый из них произошел около 19:00 (совпадает с московским), а второй примерно два часа спустя. Позднее сообщалось о еще двух взрывах.

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал власти принять срочные меры для оказания помощи раненным. Он подчеркнул, что сейчас это является приоритетом.

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    Марина Совина
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