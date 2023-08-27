Президент Румынии назвал приоритетом помощь пострадавшим от взрывов на заправке

Глава Румынии Йоханнис потребовал оказать помощь пострадавшим от взрывов на АЗС

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал приоритетом помощь пострадавшим от взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа в населенном пункте Креведия уезда Дымбовица. Комментарий главы государства опубликован на его странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он призвал власти принять срочные меры для раненных. «Приоритетом является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и облегчение их доступа к неотложной помощи», — заявил румынский лидер.

Он добавил, что после стабилизации ситуации необходимо оперативно начать расследование по факту произошедшего. Йоханнис также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

В субботу, 26 августа, на автозаправочной станции (АЗС) в румынском населенном пункте Креведия уезда Дымбовица произошли два взрыва. Первый из них произошел около 19:00 (совпадает с московским), а второй примерно два часа спустя. Уточнялось, что были ранены более 30 человек, большинство из которых — пожарные, приехавшие тушить огонь после первого взрыва.

Позднее стало известно о еще двух взрывах. Количество пострадавших выросло до 46 человек.