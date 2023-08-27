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01:11, 27 августа 2023Мир

Президент Румынии назвал приоритетом помощь пострадавшим от взрывов на заправке

Глава Румынии Йоханнис потребовал оказать помощь пострадавшим от взрывов на АЗС
Клаус Йоханнис

Клаус Йоханнис. Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал приоритетом помощь пострадавшим от взрывов на заправке сжиженного нефтяного газа в населенном пункте Креведия уезда Дымбовица. Комментарий главы государства опубликован на его странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он призвал власти принять срочные меры для раненных. «Приоритетом является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и облегчение их доступа к неотложной помощи», — заявил румынский лидер.

Он добавил, что после стабилизации ситуации необходимо оперативно начать расследование по факту произошедшего. Йоханнис также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

В субботу, 26 августа, на автозаправочной станции (АЗС) в румынском населенном пункте Креведия уезда Дымбовица произошли два взрыва. Первый из них произошел около 19:00 (совпадает с московским), а второй примерно два часа спустя. Уточнялось, что были ранены более 30 человек, большинство из которых — пожарные, приехавшие тушить огонь после первого взрыва.

Позднее стало известно о еще двух взрывах. Количество пострадавших выросло до 46 человек.

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    Марина Совина
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