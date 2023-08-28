Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 28 августа 2023Забота о себе

Одержимый молодостью бизнесмен рассказал о необычных оздоровительных процедурах

Бизнесмен Нельсон занимается спортом в электрическом костюме ради долголетия

Фото: ARCH Venture Partners

Американский бизнесмен, соучредитель и управляющий директор компании, инвестирующей в биотехнологические разработки ARCH Venture Partners, Роберт Нельсон рассказал о необычных процедурах, которые применяет для достижения молодости и долголетия. Интервью с ним опубликовал журнал The Wall Street Journal.

60-летний миллионер отметил, что для предотвращения болезней и увеличения продолжительности жизни он придерживается сложного режима, который включает прием множества лекарств и добавок, частые визиты к врачам, а также воздействие электрическим током. Нельсон уточнил, что занимается спортом в специальном костюме с электродами, которые излучают электричество низкой частоты. По его словам, импульсы стимулируют тело во время тренировок, помогают нарастить мышечную массу и улучшают здоровье.

Материалы по теме:
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019

Кроме того, одержимый идеей молодости и долголетия Нильсон ежедневно принимает около дюжины медикаментов, включая рапамицин, метформин и таурин. Первый препарат обычно выписывают пациентам с онкологическими заболеваниями, считается, что он также имеет антивозрастное действие. Метформин — лекарство для диабетиков, ему приписывают способность предотвращать рак и деменцию. Однако предполагаемая дополнительная польза этих лекарств, по признанию Нельсона, еще не доказана и находится на стадии исследований. Бизнесмен добавил, что в его оздоровительную программу также входит МРТ-сканирование, которое он проходит дважды в год, и регулярное посещение дерматолога для выявления рака на ранних стадиях.

Ранее сообщалось о бывшем спортсмене Робе Дирдеке, который решил дожить до 114 лет. Ради своей цели он спит шесть часов в сутки, ест дважды в день и медитирует в специальной капсуле.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России. Чего опасается Украина?

    Назван срок начала использования Украиной F-16

    Два аэропорта Москвы приостановили прием и отправку самолетов

    Долг Google перед Россией превысил 20 миллиардов рублей

    Россияне вспомнили подробности доставки на дом продуктов во времена СССР

    Стало известно об отчаянии Польши из-за ненависти к России

    Китай запретил ввоз птицы с четырех российских птицефабрик

    Доктор Долгов объяснил феномен петли абьюза

    Одержимый молодостью бизнесмен рассказал о необычных оздоровительных процедурах

    Модель снялась в порно под дождем во время урагана и поделилась впечатлениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости