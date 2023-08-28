Одержимый молодостью бизнесмен рассказал о необычных оздоровительных процедурах

Бизнесмен Нельсон занимается спортом в электрическом костюме ради долголетия

Американский бизнесмен, соучредитель и управляющий директор компании, инвестирующей в биотехнологические разработки ARCH Venture Partners, Роберт Нельсон рассказал о необычных процедурах, которые применяет для достижения молодости и долголетия. Интервью с ним опубликовал журнал The Wall Street Journal.

60-летний миллионер отметил, что для предотвращения болезней и увеличения продолжительности жизни он придерживается сложного режима, который включает прием множества лекарств и добавок, частые визиты к врачам, а также воздействие электрическим током. Нельсон уточнил, что занимается спортом в специальном костюме с электродами, которые излучают электричество низкой частоты. По его словам, импульсы стимулируют тело во время тренировок, помогают нарастить мышечную массу и улучшают здоровье.

Кроме того, одержимый идеей молодости и долголетия Нильсон ежедневно принимает около дюжины медикаментов, включая рапамицин, метформин и таурин. Первый препарат обычно выписывают пациентам с онкологическими заболеваниями, считается, что он также имеет антивозрастное действие. Метформин — лекарство для диабетиков, ему приписывают способность предотвращать рак и деменцию. Однако предполагаемая дополнительная польза этих лекарств, по признанию Нельсона, еще не доказана и находится на стадии исследований. Бизнесмен добавил, что в его оздоровительную программу также входит МРТ-сканирование, которое он проходит дважды в год, и регулярное посещение дерматолога для выявления рака на ранних стадиях.

Ранее сообщалось о бывшем спортсмене Робе Дирдеке, который решил дожить до 114 лет. Ради своей цели он спит шесть часов в сутки, ест дважды в день и медитирует в специальной капсуле.