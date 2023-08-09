Бывший спортсмен придумал способ дожить до 114 лет

Бывший спортсмен Роб Дирдек спит по шесть часов в сутки, чтобы дожить до 114 лет

Бывший спортсмен Роб Дирдек спит шесть часов в сутки, ест дважды в день и медитирует в специальной капсуле, чтобы продлить свою жизнь. Об этом сообщает издание Insider.

Дирдек надеется, что способ, который он придумал, поможет ему дожить до 114 лет. В этом случае его жизнь продлится миллион часов. Последние десять он экспериментирует с различными техниками оздоровления и, по его заверениям, чувствует себя счастливее, здоровее и энергичнее, чем когда бы то ни было.

По словам Дирдека, он ложится спать в девять вечера и просыпается между четырьмя и пятью часами утра, иногда раньше. Несмотря на ранние подъемы, он уверяет, что всегда встает энергичным и полным сил.

После пробуждения Дирдек оценивает итоги предыдущего дня по шкале от одного до десяти и измеряет жизненные показатели — вес, сердцебиение и качество сна. Эти данные фиксирует специальный прибор, который он носит на пальце.

Затем Дирдек просматривает расписание на день, отправляет жене отчет по электронной почте и полтора часа занимается делами, которые требуют умственного напряжения. Потом он отвозит детей в школу и едет на работу, где находится до шести вечера.

Распорядок дня также включает тренировку с личным тренером и получасовую медитацию в изолированной капсуле стоимостью 14,5 тысячи долларов. По словам Дирдека, капсула помогает ему лучше ощутить свет, цвет и звук. Кроме того, три раза в неделю он посещает инфракрасную сауну.

Биохакер рассказал, что ест дважды в день и никогда не употребляет алкоголь и вредную пищу. «Вы эволюционируете до состояния, когда просто нет никакого желания помещать в свое тело что-то, что не является частью плана по достижению более высокого уровня здоровья», — объяснил Дирдек.

Ранее 45-летний американский миллиардер-программист Брайан Джонсон, который решил вернуть здоровье и внешность юноши, перелил себе компоненты крови 17-летнего сына. Позже он сообщил, что этот способ омоложения оказался неэффективным.