Российский биатлонист-чемпион оценил вероятность ухода в политику

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков заявил, что не видит себя в политике

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков оценил вероятность ухода в политику. Об этом он рассказал на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Один из пользователей задал спортсмену вопрос о том, видит ли он себя в политике после завершения карьеры. «Характер не подходит», — ответил 32-летний Бабиков.

Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке. Он также является четырехкратным чемпионом Европы и многократным призером Кубка мира.

С 2019 года бывший российский биатлонист, чемпион мира Антон Шипулин является депутатом Государственной Думы от Свердловской области. Он представляет партию «Единая Россия» и является заместителем председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту.