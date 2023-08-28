За август росгвардейцы в ЛНР подавили 128 беспилотников

В ЛНР росгвардейцы обнаружили и подавили 128 беспилотников за август

В Луганской народной республике (ЛНР) подразделения Росгвардии обнаружили и подавили 128 беспилотников за август. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Там рассказали, что пост воздушного наблюдения ведомства заметил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) квадрокоптерного типа, который пролетал в районе размещения личного состава. Сначала росгвардейцы применили противодронные ружья, но посадить беспилотник не получилось. Тогда военные решили использовать огнестрельное оружие. Выстрел вывел БПЛА из строя, он упал в лесной массив, где и был найден.

Через какое-то время удалось задержать недалеко от места инцидента двух мужчин, которые ехали на легковом автомобиле. В салоне машины нашли зарядные устройства от радиостанций, пульт управления БПЛА, несколько смартфонов и планшет. Задержанных передали в ОМВД России.

20 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российские военные сбили 23 беспилотных летательных аппарата войск Украины.