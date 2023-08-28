Предсказано появление дешевых iPhone

BGR: Apple снизит цены на старые iPhone осенью

Осенью 2023 года компания Apple снизит цены на старые смартфоны. Об этом сообщает издание BGR.

По словам журналистов медиа, американская корпорация ежегодно снижает цены на модели прошлых лет. В связи с этим авторы предсказали, что популярные устройства 2022 и 2021 годов подешевеют — примерно на 100 долларов.

Так, выпущенный в 2022 году iPhone SE будет доступен за 429 долларов, представленный в 2021 году iPhone 13 — за 599 долларов. Модели прошлого поколения также подешевеют: iPhone 14 — до 699 долларов, iPhone 14 Plus — до 799 долларов. Это будет связано с тем, что на рынке появятся новые смартфоны: например, iPhone 15, который будет стоить минимум 799 долларов, и iPhone 15 Pro Max, который должны оценить минимум в 1299 долларов.

Авторы напомнили, что премиальные флагманы Apple не задерживаются в продаже больше, чем на год. В связи с этим после релиза серии iPhone 15 американский IT-гигант должен прекратить производство и продажу iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что продукция Apple может подорожать из-за напряженных отношений США и Китая. Специалисты отметили, что разделение глобальной цепи поставок может сказаться на стоимости товаров.