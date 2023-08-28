Данные о массовом увольнении сотрудников скорой помощи в городе России проверят

Прокуратура проверит данные о массовом увольнении медиков в Новосибирске

Данные о том, что в Новосибирске сотрудники скорой помощи массово увольняются, проверят. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в Telegram-канале.

Местное издание Ngs.ru со ссылкой на слова сотрудников скорой помощи ранее сообщило, что в городе сложилась острая нехватка бригад для оказания экстренной помощи местным жителям, из-за чего пациенты ждут медиков в течение 4-12 часов. Из-за нехватки медсестер и фельдшеров в реанимационной бригаде работают два человека, а не три, утверждалось в материале.

«Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении надзорного органа.

Там добавили, что при выявлении нарушений ведомство примет необходимые меры.

До этого в Екатеринбурге стали массово увольняться врачи центральной городской клинической больницы №1 — учреждение покинули около 80 специалистов.