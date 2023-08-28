Россиянам раскрыли способ избавиться от запаха чеснока

Аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл способ избавиться от запаха чеснока. Врач рассказал, что избавиться от запаха чеснока помогает жирное молоко. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалист отметил, что чеснок содержит аллицин. «Чтобы не пахло чесноком, просто обычный лайфхак: аллицин и серосодержащие соединения растворяются в жирном молоке, оно помогает отбить этот замечательный запах, который стоит после чеснока», — объяснил россиянам иммунолог.

Ранее Продеус, а также терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали неожиданное свойство чеснока. Специалисты рассказали, что регулярное употребление этого продукта улучшает потенцию у мужчин.

До этого Продеус также заявлял, что чеснок снижает риск возникновения рака. По его словам, 30 граммов чеснока в неделю — это достаточная доза для уменьшения риска онкологических заболеваний.