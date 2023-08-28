Российским туристам упростили въезд в Китай

Китай отменит обязательные COVID-тесты для туристов с 30 августа

Китай отменит оставшиеся ограничения по COVID-19 для туристов, в том числе для россиян. Об этом сообщило РИА Новости.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал, что с 30 августа при въезде в Китай не нужно будет предварительно сдавать анализ на антиген к коронавирусу, а также отмененные ранее ПЦР-тесты.

Как уточняет агентство, с 29 апреля Китай упростил туристам въезд, упразднив обязательное ПЦР-тестирование. Путешественникам достаточно было сдать мазок на антиген к коронавирусу за 48 часов до вылета.

Ранее в России отказались от анкетирования о COVID-19 для прибывающих из-за рубежа. Также выборочные тесты на инфекцию стали проводить только у туристов из стран, где наблюдается подъем заболеваемости.