Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:42, 28 августа 2023Путешествия

Российским туристам упростили въезд в Китай

Китай отменит обязательные COVID-тесты для туристов с 30 августа

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай отменит оставшиеся ограничения по COVID-19 для туристов, в том числе для россиян. Об этом сообщило РИА Новости.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал, что с 30 августа при въезде в Китай не нужно будет предварительно сдавать анализ на антиген к коронавирусу, а также отмененные ранее ПЦР-тесты.

Как уточняет агентство, с 29 апреля Китай упростил туристам въезд, упразднив обязательное ПЦР-тестирование. Путешественникам достаточно было сдать мазок на антиген к коронавирусу за 48 часов до вылета.

Ранее в России отказались от анкетирования о COVID-19 для прибывающих из-за рубежа. Также выборочные тесты на инфекцию стали проводить только у туристов из стран, где наблюдается подъем заболеваемости.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего сотрудника американского генконсульства обвинили в сборе данных об СВО для США. Что рассказали в ФСБ о его деле?

    Певец сделал предложение своему менеджеру на 14 лет старше себя

    Заявление о расширении ЕС связали с Украиной

    Минобороны заявило о занятии опорного пункта ВСУ на купянском направлении

    Из горящего дома под Москвой эвакуировали 30 человек

    Крупнейшая криптобиржа заметно ограничила возможности для россиян

    Российским туристам упростили въезд в Китай

    Россиянка с 50 кошками лишится жилья

    Певица Слава назвала причину расставания с Анатолием Данилицким

    В Евросоюзе вновь отсрочили вступление Украины в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости