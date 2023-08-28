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14:33, 28 августа 2023Россия

Полуголый россиянин сорвался с балкона на 11-м этаже и попал на видео

Babr Mash: житель Читы сорвался с балкона 11-го этажа и зацепился за карниз

Житель Читы сорвался с балкона на 11-м этаже и выжил. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах видно, как спасатели пытаются за ноги затащить в окно полуголого мужчину, однако он выскальзывает, но успевает зацепиться руками за карниз этажом ниже. Россиянин еще некоторое время продолжает висеть на балконе, держась за него одной рукой, после чего забирается в соседский балкон и продолжает сидеть там на корточках.

Как пишет Baza, в результате мужчину уговорили спуститься по пожарной лестнице.

Ранее голая девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома в Чертанове на юге Москвы. Пострадавшую доставили в больницу с открытыми переломами ног. Местные жители отметили, что до происшествия москвичка находилась в квартире со своим любовником. Предположительно, они могли поссориться.

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    Константин Лысяков
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