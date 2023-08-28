В российском городе задержали крабовых браконьеров

ФСБ: в Магадане задержали крабовых браконьеров

В бухте Нагаева в Магадане сотрудники ФСБ изъяли партию клешней краба и обнаружили заполненные браконьерские крабовые и креветочные ловушки. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ведомства по восточному арктическому району, передает РИА Новости.

Уточняется, что обнаружено шесть мешков с конечностями синего краба (170 штук). Помимо этого, в акватории бухты обнаружено 19 крабовых и 12 креветочных ловушек.

В ФСБ подчеркнули, что биоресурсы, извлеченные из ловушек, возвращены в естественную среду обитания. Возбуждено уголовное дело по статье №256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Ранее стало известно, что на Дальнем Востоке китаец примотал к себе скотчем три килограмма сушеного трепанга (морские огурцы) надеясь вывезти деликатес под одеждой. Таможенники возбудили административное дело.