Россияне временно сдали в детские дома десятки тысяч детей

Юрист Нетесова: россияне временно сдали в детские дома около 20 тысяч детей

Россияне в сложных жизненных ситуациях временно сдали в детские дома десятки тысяч детей. Об этом пишут «Известия».

Издание сообщает, что в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, размещена информация о 36,7 тысячи несовершеннолетних, которых можно взять под свою опеку. Дети, временно помещенные в приюты по заявлению родителей, в эту базу не попадают.

20 тысяч детей оказались в детских домах после того, как их поместили туда родители, заявила юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Маргарита Нетесова

По словам программного директора фонда «Дети наши» Светланы Строгановой, таких «скрытых сирот» может быть даже не 20 тысяч, а в полтора раза больше. В свою очередь, юрист благотворительной организации «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор отметил, что неоднократно взаимодействовал с интернатами, в которых большая часть воспитанников не имеет статуса «сирота» или «оставшийся без попечения родителей».

Нетесова также объяснила, что для помещения детей в приют по заявлению родителей им нужно обратиться в органы опеки и получить направление в один из приютов, после чего заключается трехстороннее соглашение. Согласно закону, если ребенка не заберут по истечении обозначенного срока, то об этом сообщается в органы опеки. Кроме того, это может послужить основанием для иска о лишении родительских прав. Эти требования прописаны в Семейном кодексе, постановлении правительства о деятельности организаций для сирот, а также в письме Минпросвещения, уточнила Нетесова.

Кантор добавил, что по закону родители могут временно поместить своих детей в приют, если они не способны исполнять свои обязанности, либо для получения услуг по реабилитации, уходу, образованию и других. В первом случае, согласно рекомендациям Минпросвещения, срок пребывания не должен превышать трех месяцев. Во втором случае поместить несовершеннолетнего на круглосуточное пребывание в интернат можно только при отсутствии иного выхода из сложной ситуации.

В письме Минпросвещения также уточняется, что в качестве оснований для временного помещения ребенка в приют может служить наличие у него инвалидности, непригодное жилье, работа родителей вахтовиками, нахождение родителей в больнице и другие. При этом Нетесова подчеркнула, что все ситуации предусмотреть невозможно и этот список «имеет только рекомендательный характер».

Кантор также заявил, что в некоторых случаях органы опеки заставляют родителей самих сдавать ребенка в интернат, чтобы не портить статистику региона. «В таких ситуациях родители не просто не навещают детей — им даже препятствуют в этом. Дети просто зависают в детдомах на годы», — заявил он.

По его словам, даже если детей помещают в приют временно, то высока вероятность, что они там останутся навсегда. В наиболее сложной ситуации оказываются дети-инвалиды, которые после достижения совершеннолетия переходят во взрослые учреждения. При этом юрист подчеркивает, что в отличие от остальных сирот, такие дети не могут обрести приемную семью.

Ранее в Госдуме предложили разрешить временную опеку над детьми без статуса сироты. В марте депутат Артем Метелев заявил, что направил необходимые запросы в Минпросвещения и Исследовательский центр частного права при президенте, а также запросил позиции Генпрокуратуры и Минтруда по данному вопросу. По его словам, временно размещение детей в приютах может длиться годами. «Необходимо разрешить органам опеки передавать таких детей в замещающие семьи с обоюдного согласия. Если можно спасти жизнь — нужно ее спасать», — считает политик.