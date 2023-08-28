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16:38, 28 августа 2023Забота о себе

Психотерапевт подсказала способ правильно критиковать партнера

Психотерапевт Мейкпис: критика приводит к ссорам с партнером

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Чтобы не ругаться с партнером, нужно воздержаться от негативных суждений о его характере и поступках, считает психотерапевт из Лос-Анджелеса Эбигейл Мейкпис. Об этом пишет HuffPost.

По словам специалистки, критика вынуждает человека обороняться, что ведет к ссорам. Кроме того, негативные суждения задевают самооценку и приводят к эмоциональному отдалению. Ни то, ни другое не помогает достичь цели. «Если мы хотим, чтобы наши партнеры вели себя иначе, нужно обращаться к ним с конкретными просьбами», — объяснила она.

В качестве примера Мейклис привела жалобу на опоздания. Она полагает, что бесполезно говорить: «Ты всегда опаздываешь». Если нужно, чтобы партнер больше не опаздывал, лучше сказать ему: «Я хочу, чтобы ты предупреждал(а) об опоздании заранее».

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Мейклис добавила, что партнерам нужно уметь не только критиковать друг друга, но и благодарить — даже за незначительные поступки, которые входят в их обязанности. По ее словам, похвала помогает построить позитивную связь и ощутить ценность отношений.

Ранее психолог Вита Хлебнова указала на симптомы нездоровых отношений в паре. По ее словам, к таким признакам относятся оскорбления и неуважение.

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    Екатерина Улитина
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