Цены на газ в ЕС превысили 400 долларов из-за резкого спада поставок из Норвегии

Биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту на фоне резкого снижения объемов поставок топлива из Норвегии. Об этом свидетельствуют данные лондонской торговой площадки ICE.

Стоимость фьючерсов выросла на 4,1 процента в понедельник после роста почти на 9 процентов в конце прошлой недели. Цены контрактов на поставку газа в сентябре на крупнейшем европейском хабе TTF в ходе утренних торгов достигали 402,3 доллара за тысячу кубометров с учетом актуального курса валют.

Bloomberg связало подобную динамику с приостановкой поставок топлива с крупнейшего месторождения Норвегии — Тролль — из-за проведения планового техобслуживания. На этом фоне суммарный экспорт газа из скандинавской страны в Европу упал до минимума с июня 2022 года.

Согласно данным местного сетевого оператора Gassco, в августе среднесуточные объемы находились на уровне, близком к 150 миллионам кубометров. Дополнительное давление на европейский газовый рынок оказывает проведение профилактических работ на месторождениях, подключенных к сети Segal, по которой идут поставки в Великобританию.

На ситуации негативным образом сказывается и напряженная обстановка на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Австралии, которая является одним из крупнейших поставщиков этого вида топлива. Как сообщило Reuters, работники морской платформы Wheatstone, принадлежащей Chevron, в понедельник вслед за работниками двух других предприятий компании проголосовали за делегирование права объявлять забастовку своим профсоюзам. Сотрудников не устраивают нынешние заработные платы и условия труда.

Биржевые цены на газ в Европе резко увеличились 25 августа. В ходе торгов на лондонской бирже ICE фьючерсы на топливо с поставкой в сентябре подорожали на 9,6 процента. Стоимость тысячи кубометров газа по индексу хаба TTF составляла порядка 365 долларов за тысячу кубометров, а на пике достигала 407,6 доллара. Одной из главных причин подобной динамики стали продолжающиеся трудовые споры работников СПГ-индустрии Австралии вокруг заработной платы и условий труда.