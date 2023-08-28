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20:34, 28 августа 2023Интернет и СМИ

Гоблин высказался о возможной жизни в другой стране

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что рассматривает для жизни только Россию

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, высказался о возможности переезда в другую страну. В интервью для YouTube-канала «Не Пруст» он заявил, что рассматривает для жизни только Россию.

Блогера спросили, какую страну он мог бы выбрать для жизни. «Россия, не надо никакой другой», — ответил Пучков.

При этом ранее блогер сообщил, что в случае эмиграции предпочел бы страну с жарким климатом. По словам Пучкова, если ему все-таки пришлось бы переехать, то он бы выбрал место, где много эмигрантов и население хорошо относится к выходцам из других стран.

Перед этим Пучков призвал «зазывать обратно» тех россиян, которые покинули страну, руководствуясь тем, что это сделали их знакомые. В то же время, по его мнению, нельзя пускать обратно обеспеченных граждан, которые, уехав из России, сказали много негативного про страну.

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    Олег Давыдов
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