Гоблин высказался о возможной жизни в другой стране

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что рассматривает для жизни только Россию

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, высказался о возможности переезда в другую страну. В интервью для YouTube-канала «Не Пруст» он заявил, что рассматривает для жизни только Россию.

Блогера спросили, какую страну он мог бы выбрать для жизни. «Россия, не надо никакой другой», — ответил Пучков.

При этом ранее блогер сообщил, что в случае эмиграции предпочел бы страну с жарким климатом. По словам Пучкова, если ему все-таки пришлось бы переехать, то он бы выбрал место, где много эмигрантов и население хорошо относится к выходцам из других стран.

Перед этим Пучков призвал «зазывать обратно» тех россиян, которые покинули страну, руководствуясь тем, что это сделали их знакомые. В то же время, по его мнению, нельзя пускать обратно обеспеченных граждан, которые, уехав из России, сказали много негативного про страну.