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21:32, 28 августа 2023Бывший СССР

Минфин Украины оценил объемы госдолга страны

Минфин Украины: на 31 июля госдолг страны превысил 132 миллиарда долларов

Фото: Unsplash.com

Министерство финансов Украины оценило объемы государственного долга страны и сообщило, что на 31 июля 2023 года он превысил 132 миллиарда долларов.

«По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4860,59 миллиарда гривен или 132,92 миллиарда долларов», — отметили в ведомстве, уточнив, что за июль показатель вырос на четыре миллиарда долларов.

Государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 90,77 миллиарда долларов, внутренний — 42,15 миллиарда долларов, добавили в Минфине.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ситуация с бюджетом страны на 2024 год остается неопределенная, а украинский конфликт переходит в «стадию войны на выживание».

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    Марина Совина
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