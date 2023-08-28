В США призвали союзников помочь Украине в проведении выборов

Сенатор США Грэм призвал союзников помочь Украине в проведении выборов

Сенатор США Линдси Грэм в социальной сети X (ранее Twitter) привал союзников помочь Украине с проведением выборов в 2024 году.

Политик с одобрением отнесся к тому, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил подобную возможность, и назвал проведение свободных и справедливых выборов во время конфликта лучшим символом для государства.

«Я призываю всех союзников Украины помочь с оказанием финансового и технического содействия в поддержку этого начинания», — сказал Грэм.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы нового лидера страны. Украинский лидер отметил, что в стране запрещено проводить выборы во время военного положения, однако он готов отойти от правил при трех условиях. Во-первых, он ждет финансовой поддержки от Запада, во-вторых, парламент страны должен поддержать соответствующие изменения в законе, в-третьих, наблюдатели должны побывать в окопах.

