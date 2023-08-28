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13:49, 28 августа 2023Путешествия

У двухлетнего ребенка остановилось сердце на борту самолета

News 18: у двухлетнего ребенка остановилось сердце на борту самолета Vistara

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У двухлетнего ребенка остановилось сердце на борту самолета индийской авиакомпании Vistara, следовавшего из Бангалора в Дели. Подробностями истории поделилось издание News 18.

По данным источника, самолет перенаправили в индийский город Нагпур после того, как был объявлен сингал бедствия. Уточняется, что ребенок перестал дышать, у него пропал пульс и похолодели конечности.

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Как сообщает News 18, жизнь девочки спасла команда из пяти врачей Всеиндийского института медицинских наук, которая летела тем же рейсом. В течение 45 минут двухлетнюю пассажирку реанимировали, а в Нагпуре ее в стабильном состоянии передали врачу.

Ранее сообщалось, что у стюардессы летевшего из Сочи в Москву самолета случился инсульт и остановилось сердце. Нештатная ситуация произошла во время рейса российской авиакомпании «Уральских авиалиний». Бортпроводница почувствовала недомогание сразу после того, как самолет набрал высоту.

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    Марина Черняк
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