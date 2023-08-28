Из горящего дома под Москвой эвакуировали 30 человек

МЧС: 30 человек эвакуировали из горящего дома в подмосковном Красногорске

Из горящего дома в подмосковном Красногорске эвакуировали 30 человек, среди них пятеро детей. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве пояснили, что площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров. Представители МЧС пояснили, что огонь вспыхнул на балконе последнего этажа в жилого дома. Затем пламя перекинулось на кровлю.

Сведений о пострадавших не поступало.

До этого в сети распространились видеокадры с места пожара в Красногорске.

20 августа пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье. При проверке специалисты заключили, что в помещениях в коробках на стеллажах горят товары.

Позже возгорание удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.