Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 28 августа 2023Россия

Из горящего дома под Москвой эвакуировали 30 человек

МЧС: 30 человек эвакуировали из горящего дома в подмосковном Красногорске

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Из горящего дома в подмосковном Красногорске эвакуировали 30 человек, среди них пятеро детей. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве пояснили, что площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров. Представители МЧС пояснили, что огонь вспыхнул на балконе последнего этажа в жилого дома. Затем пламя перекинулось на кровлю.

Сведений о пострадавших не поступало.

До этого в сети распространились видеокадры с места пожара в Красногорске.

20 августа пожар произошел на складе Ozon в Подмосковье. При проверке специалисты заключили, что в помещениях в коробках на стеллажах горят товары.

Позже возгорание удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости

Бывшего сотрудника американского генконсульства обвинили в сборе данных об СВО для США. Что рассказали в ФСБ о его деле?

Певец сделал предложение своему менеджеру на 14 лет старше себя

Заявление о расширении ЕС связали с Украиной

Минобороны заявило о занятии опорного пункта ВСУ на купянском направлении

Из горящего дома под Москвой эвакуировали 30 человек

Крупнейшая криптобиржа заметно ограничила возможности для россиян

Российским туристам упростили въезд в Китай

Россиянка с 50 кошками лишится жилья

Певица Слава назвала причину расставания с Анатолием Данилицким

В Евросоюзе вновь отсрочили вступление Украины в НАТО

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости