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19:33, 28 августа 2023Из жизни

Мужчина голыми руками отбился от ягуара и спас племянников

Daily Mail: мужчина в Бразилии сразился с напавшим на его племянников ягуаром

Фото: Unsplash

Мужчина в кемпинге на реке Журуэна в Бразилии голыми руками сразился с ягуаром, отбился от него и спас племянников. Об этом сообщает Daily Mail.

Эривальдо Мориман вернулся с утренней прогулки в кемпинг, где он остановился с двумя племянниками 15 и 18 лет, когда увидел, что на подростков напал ягуар. Под действием адреналина бразилец начал отвлекать хищника. Он стал размахивать руками и кричать.

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Ягуар быстро переключил внимание на Моримана и бросился на него. Он впился когтями в тело мужчины и повалил его на землю. В отчаянной попытке выжить бразилец схватил дикого зверя за лапу. Тогда хищник укусил его за голову и оставил глубокую рану.

Несмотря на серьезные травмы, мужчине удалось отогнать ягуара голыми руками. После произошедшего бразильцу пришлось два часа добираться на лодке до ближайшего медицинского поста. Там ему оказали первую помощь, после чего доставили в региональную больницу, расположенную более чем в трех часах пути. Врачи наложили мужчине 150 швов, чтобы зашить раны на голове.

Несмотря на тяжесть ранений, на следующий день мужчину выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии школьник пошел в туалет и столкнулся там с ягуаром. На место происшествия вызвали спасателей, которые выстрелили в ягуара дротиком со снотворным и забрали его из школы.

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    Алиса Дмитриева
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