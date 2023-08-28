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13:25, 28 августа 2023Мир

Глава МИД Сербии выразил готовность встретиться с Лавровым

Глава МИД Сербии выразил готовность встретиться с Лавровым до конца года

Фото: Ministry of Foreign Affairs / Globallookpress.com

Глава МИД Сербии Ивица Дачич выразил готовность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

«До конца года должен буду посетить Москву... Мы не будем говорить ни о чем другом, кроме наших двусторонних отношений, и о том, что касается межправкомиссии, конечно, встречусь со своим коллегой Сергеем Лавровым. Если может [глава МИД Венгрии Петер] Сийярто поехать в Москву, почему не могли бы и мы», — заявил Дачич.

В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке визита главы МИД Сербии Ивицы Дачича в Россию. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее был сорван визит делегации РФ в Белград. Лавров подчеркнул, что этой поездке воспрепятствовал Запад, заставив соседние с Сербией страны не разрешить пролет российского самолета.

Министр отметил, что в настоящий момент страны согласовывают визит Дачича в Россию и обсуждают детали поездки.

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    Виктория Кондратьева
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