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12:04, 30 июня 2023Мир

Лавров сообщил о подготовке визита главы МИД Сербии в Россию

Глава МИД России Лавров сообщил о подготовке визита сербского коллеги Дачича

Фото: Nic Bothma / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке визита главы МИД Сербии Ивицы Дачича в Россию. Его слова передает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее был сорван визит делегации РФ в Белград. Лавров подчеркнул, что Запада воспрепятствовал этой поездке и заставил соседние с Сербией страны не разрешить пролет российского самолета.

Министр отметил, что в настоящий момент страны согласовывают визит Дачича в Россию и обсуждают детали поездки. «Мы договорились с Ивицей Дачичем, моим добрым старым другом, что в этой ситуации он приедет в Российскую Федерацию. Мы сейчас согласовываем какие-то конкретные сроки», — сказал Лавров.

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    Варвара Кошечкина
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