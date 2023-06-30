Лавров сообщил о подготовке визита главы МИД Сербии в Россию

Глава МИД России Лавров сообщил о подготовке визита сербского коллеги Дачича

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке визита главы МИД Сербии Ивицы Дачича в Россию. Его слова передает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее был сорван визит делегации РФ в Белград. Лавров подчеркнул, что Запада воспрепятствовал этой поездке и заставил соседние с Сербией страны не разрешить пролет российского самолета.

Министр отметил, что в настоящий момент страны согласовывают визит Дачича в Россию и обсуждают детали поездки. «Мы договорились с Ивицей Дачичем, моим добрым старым другом, что в этой ситуации он приедет в Российскую Федерацию. Мы сейчас согласовываем какие-то конкретные сроки», — сказал Лавров.