Москвичей предупредили о продолжении летней погоды

Метеоролог Тишковец: метеорологическое лето в Москве продлится еще две недели

Метеорологическое лето, которое должно закончиться в столице 27 августа, будет продолжаться еще в течение двух недель. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает Агентство городских новостей «Москва».

По словам метеоролога, в первые выходные осени в Москве будет хорошая погода, так как произойдет сброс аномального тепла. Ночью температура опустится до плюс 10-15 градусов, а днем столбик термометра прогреется до 21-26 градусов Цельсия.

«20-градусное тепло продержится практически всю первую декаду сентября. Это значит, что метеорологическое лето, которое по климату в Москве должно закончится 27 августа, будет продлено еще на две недели, а этот период как раз и совпадает с молодым бабьим летом! Осень начнет вступать в свои права лишь к середине сентября», — уточнил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале сентября в Москве и Подмосковье будет стоять очень теплая для этого периода погода.