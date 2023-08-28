Перечислены три безвкусные вещи в гардеробе

Блогерша Жанета Крол из Польши перечислила тир вещи в гардеробе, который выглядят безвкусно. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 65,3 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом jaaneta.kr назвала неактуальной популярную сумку бренда Guess с мягкой подкладкой и серебряной цепочкой. Вместо этого она предложила подписчикам обратить внимание на простой и вместительный аксессуар коричневого оттенка с короткой ручкой.

Также Крол внесла в список ремни с массивными логотипами. По ее словам, лучше приобретать более лаконичные модели, украшенные стильными золотыми элементами.

В заключение юзерша посоветовала отказаться от цветных кроссовок марки Nike с толстой подошвой. Взамен она предложила носить базовые белые кроссовки, к примеру, бренда Ralph Lauren, которые отличаются своей простотой.

В июле стилистка назвала безвкусной самую популярную обувь. Эксперт по этикету Антония Хайэм выделила туфли на прозрачных каблуках. По ее словам, несмотря на то, что данную обувь любят носить многие знаменитости, она визуально удешевляет образ.