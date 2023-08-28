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21:28, 28 августа 2023Из жизни

Ревнивый мужчина похитил любовника жены и сфотографировал в унизительной позе

The Olive Press: испанец похитил любовника жены и раздел, угрожая ему топором

Фото: Jack Kurtz / Globallookpress.com

Житель испанского города Вильяхойоса похитил любовника жены и заставил его раздеться, угрожая топором. Об этом сообщает The Olive Press.

Ревнивый испанец неоднократно звонил сопернику и угрожал ему. В конце концов, они договорились о встрече. Мужчина отвез любовника жены на удаленную ферму, раздел его, после чего сфотографировал в унизительной позе. При этом он отпускал комментарии по поводу размера его полового органа и задавался вопросом, почему жена могла им заинтересоваться.

Позже испанец снова похитил любовника жены под предлогом удаления шпионских программ с его телефона и угрожал ему пистолетом.

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Пострадавший обратился в полицию. На ферме прошел обыск, во время которого был найден топор. Испанца арестовали и обвинили в сексуальном насилии, угрозах и унизительном обращении. Он отказался признавать вину и воспользовался правом не давать показаний. В итоге суд ограничился тем, что запретил ему приближаться к любовнику жены.

Ранее сообщалось, что мужчина разоблачил измену соседки, потому что она слишком громко занималась сексом с любовником и мешала ему спать. Сосед догадался, что любовник женат, так как тот всегда приходил к ней в неурочное время, никогда не оставался на ночь, а в его машине были детские кресла.

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    Алиса Дмитриева
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