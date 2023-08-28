Маркетплейсы в России начнут штрафовать за торговлю контрафактом

«Известия»: с 1 сентября маркетплейсы в России начнут штрафовать за контрафакт

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому с 1 сентября маркетплейсы признают участниками торгового оборота, их могут начать штрафовать за торговлю контрафактом — продукцией без маркировки. Об этом, цитируя выдержки из документа, рассказали «Известия».

Правило распространится на такие товары, как обувь, фототехника, шины, парфюм, молочная продукция и вода в упаковке. Маркетплейсы должны будут подавать информацию об обороте маркированных товаров в систему «Честный знак» и самостоятельно контролировать соблюдение продавцами правил маркировки. За нарушения по итогам проверок (их могут инициировать из-за жалоб покупателей) контрольно-надзорных органов онлайн-площадкам может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

В марте 2023 года маркетплейсы приравняли к участникам оборота товаров легкой промышленности, это позволило снизить число жалоб на подобную продукцию на 14 процентов. Обязанность маркировать другие товары позволит усилить борьбу с контрафактом.

Маркетплейсы поддержали инициативу, согласившись, что важно обезопасить торговое пространство для потребителей. Они также предпринимают самостоятельные действия и адаптируют свои процессы для выявления продавцов, торгующих подделками.

Ранее более половины россиян (57 процентов) признались, что с начала 2023 года они как минимум однажды были обмануты продавцами маркетплейсов и получили подделку. Как отмечают эксперты CosmoVisa, рынок подделок разросся в условиях санкций, так как в России разрешили параллельный импорт.